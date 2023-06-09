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Mihalıççık Halk Eğitimi Merkezi çömlek atölyesi açtı

Mihalıççık Halk Eğitimi Merkezi çömlek atölyesi açtı

Güncel Haberler

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince çömlek atölyesi açıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince çömlek atölyesi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında atölyenin açılışına, Mihalıççık Kaymakamı Ozan Bozçalı, Belediye Başkanı Haydar Çorum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Demirtaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sevban Çörüş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Atölyede geleneksel yöntemler kullanılarak bölgeye özgü coğrafi işaretli sorkun çömleğinden üretilen ürünler sergilendi.

Kaynak: AA / Cengiz Güney - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Mihalıççık Eskişehir Hisarcık Güncel Haberler

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