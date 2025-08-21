Mihalgazi Panayırı 18-21 Eylül'de Düzenlenecek

Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Mihalgazi Panayırı, bu yıl 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, yaptığı açıklamada, panayırın 79 yıllık geçmişe sahip olduğunu, her yaşa hitap edecek etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Tuhafiyeden züccaciyeye, stantlardan eğlence alanlarına kadar her yaşa hitap edecek etkinliklerin düzenleneceğini kaydeden Güneş, şöyle devam etti:

"Mihalgazililere ve bölge ziyaretçilerine hem eğlence hem de alışveriş fırsatları sunulacak. Türkiye'nin dört bir yanından esnaf ve misafirler ilçemizde ağırlanacak. Panayır kapsamında çocuklar için lunapark kurulacak. Misafirlerimiz hem eğlenecek hem de alışveriş yapabilecek."

Güneş, coşkulu panayır düzenlemek üzere tüm vatandaşları Mihalgazi'ye davet etti.