Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den EPDK Başkanı Yılmaz'a ziyaret

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti.

Akgün, yaptığı açıklamada, Yılmaz'a ilçeye doğal gazın kazandırılması dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

Mihalgazi'de doğal gaz çalışmalarının devam ettiğini belirten Akgün, "2022 yılı içinde Cumhuriyet ve Dokuz Mayıs mahallelerindeki çalışmalar tamamlanacak. Daha sonra 2023 yılında tüm ilçede doğal gaz hattı döşeme işi bitecek. Doğal gaz, şimdiden ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.