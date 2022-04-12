MİDYAT'TA TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ - Haberler

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MİDYAT'TA TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TÜRKİYE'nin güneyinden gelen ve 1 haftadır etkisini sürdüren toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.

MARDİN (DHA) - TÜRKİYE'nin güneyinden gelen ve 1 haftadır etkisini sürdüren toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde görüş uzaklığının düşmesine neden oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1 haftadır etkili olan toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan toz bulutuyla görüş uzaklığının düşmesi sonucu sürücüler, zor anlar yaşadı. Evlerin ve araçların üzeri toz tabakasıyla kaplandı, birçok kişinin de tozdan etkilenmemek için maske taktığı görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bölgede hava sıcaklıklarının 7-10 derece azalmasının beklendiğini belirterek, pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

MİDYAT'TA TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

MİDYAT'TA TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

MİDYAT'TA TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mardin, Güncel, Haberler

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