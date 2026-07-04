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Midyat'ta elektrik panosu yandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi taş konakların bulunduğu çarşıdaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki tarihi yapılara sıçramadan söndürüldü.

MARDİN'in Midyat ilçesinde tarihi taş konakların bulunduğu çarşıdaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki tarihi yapılara sıçramadan söndürüldü.

Midyat ilçesinde tarihi çarşıda bulunan Midyat Telkari Müzesi önündeki elektrik panosunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, enerji şirketi ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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