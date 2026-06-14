Haberler

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde bir aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ALR 57 plakalı araç, Acırlı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi

Birikimleriyle aldığı aracı bu hale getiren kişinin kimliği şoke etti
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

İşte takımdan göndereceği isimler! Hepsine ''Güle güle'' dedi
Rusya'dan dikkat çeken 'Kilit rol' açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

Rusya'dan "Kilit rol" açıklaması! Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler
Burası Ankara'nın göbeği! Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Büyük bir heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Görevi başında şehit olan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'ı son yolculuğuna babası uğurladı

Görevi başında can veren oğlunu o uğurladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi

Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi, gelinliği göz kamaştırdı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı