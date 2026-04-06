Mardin'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü
Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler zorluk yaşarken, suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.
MİDYAT'TA DOLU ETKİLİ OLDU
Mardin'in Midyat ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Cizre Caddesi'nde ise bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazı bölgelerde suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/MİDYAT (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı