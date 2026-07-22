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Güney Kore'de Michelin yıldızlı restoran sahibine "karıncalı menü" nedeniyle 1 yıl hapis talebi

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Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı restoran sahibi, gıda olarak izin verilmeyen karıncaları yemeklerde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası talep edildi. Restoran işletmesine de 13 bin 500 dolar para cezası istendi. Suçlamaları kabul eden sahibi, müşterilerin yüzde 60'ının karıncaları denediğini savundu.

Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı restoranın sahibi hakkında, gıda olarak kullanımına izin verilmeyen karıncaları yemeklerde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası talep edildi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, hazırlanan iddianamede, kimliği açıklanmayan restoran sahibi ile işletmeci şirketin, 2021'den bu yana ABD ve Tayland'dan kurutulmuş karınca ürünleri ithal ettiği belirtildi.

İddianamede, bu karıncaların restorandaki yemeklerde garnitür olarak kullanıldığı ve 12 bin 200'den fazla kez servis edildiği ifade edildi.

Gıda Hijyen Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle restoran sahibi hakkında 1 yıl hapis cezası istenen iddianamede, restoranı işleten şirket için de yaklaşık 13 bin 500 dolar para cezası talep edildi.

Suçlamaları kabul eden iki Michelin yıldızlı restoran sahibi ise savcılığın hesaplamalarına itiraz ederek, müşterilerin yaklaşık yüzde 60'ının karıncaları denemeyi tercih ettiğini ancak savcılığın tüm müşterilere karınca servis edildiği varsayımıyla hesap yaptığını ileri sürdü.

Güney Kore'nin gıda güvenliği düzenlemelerine göre, karıncalar insan tüketimine uygun kabul edilen 10 böcek türü arasında yer almıyor ve gıda malzemesi olarak kullanılmasına izin verilmiyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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