MİAD ve Kızılay Yardım Projesi

İSTANBUL (Bültenler) - MİAD ve Kızılay iş birliğiyle hazırlanan projeyle birlikte İstanbul'da bulunan iş insanlarının toplamış olduğu yardımlar Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Proje kapsamında toplanan yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bir tır yardım Malatya'ya geldi ve dağıtımına başlandı.

İstanbul'da MİAD ile birlikte projenin yapılmasında şube olarak çalıştıklarını söyleyen İstanbul Beşiktaş Kızılay Şube Başkanı Sıddık Doğan, " Malatya'da hayırda bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Geçtiğimiz sene Malatya İş İnsanları Derneği (MİAD) iftar yemeğinde güzel bir bağış toplamıştık. Topladığımız bağışların Malatya'ya gitmesini dile getirmişlerdi ve bizlerde Malatya'ya götürdüğümüzü söylemiştik. Bu sene yapılan iftar programında da Yunus Akdaş başkanımızla birlikte iftar ve gıda kolisi toplamalarımızı yaptık. Başkanımız bunun bir protokolle artık yapılmasını istedi ve bizlerde İstanbul'da yardım yapan iş insanlarımızın yardımlarını Malatya'daki insanlara dağıtacağız. İlk etapta bir tır gıda paketi, iki bin yetim ve öksüz çocuğumuza kıyafet ve oyuncaklarla Malatya'ya geldik. Bizim amacımız Malatyalı hayırsever iş insanlarının yapmış olduğu yardımları Malatyalı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak köprüyüz" dedi.

Projenin uzun yıllar devam etmesini sağlayacaklarını ifade eden Malatya İş İnsanları Derneği Başkanı Yunus Akdaş, " Yaptığımız proje aslında başladığımız zaman Malatyalı iş insanlarımız için para değildi ama proje. Biz iki gün içerisinde böyle bir şeye karar verdik. Yıllarca devam edecek bir çalışma doğdu. Önümüzdeki yıllar yapacağımız etkinlikle birlikte biraz daha uzun bir süre ile birlikte daha fazla sayıyı bulacağız. Daha farklı projelerde Kızılay ile birlikte olabiliriz. Önceliğimiz Malatyalı ailelere yardım etmek. Daha da önceliğimiz yetim, öksüz ailelerimize yardım etmek. Malatyalı bürokratlarımız, Büyükşehir Belediyemiz aktif olduğu sürece biz bu şehirden ayrılmıyoruz. Rabbimize hayırlarımızın sürmesini nasip ettiği için şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

Önemli ve anlamlı bir projenin yapılmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " MİAD, sivil toplum kuruluşu olarak hem Malatyalıların hem de İstanbul'daki Malatyalılar'ın temsilcisi olarak hakikaten güzel işler yapıyor. Uzun zamandan buyana Yunus Akdaş başkanımız MİAD'da başkanlık yapıyor. Yunus Akdaş ile özdeşleşmiş bir MİAD'ımız var. Malatyalı iş insanlarımızdan toplanan yardımların Malatya'da dağıtılmasıyla ilgili yapılan projeyi tebrik ediyor ve destekliyorum. STK'lar kendi amaçları doğrultusunda çalışırlarsa neticeye müessir olmamaları için hiçbir sebep yoktur diye düşünüyoruz. İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin her çalışmalarını Malatya'mızla paylaşmak istemesi, özlem duyması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu anlamda hemşerilerimizle ne kadar gurur duysak ve övünsek azdır" diye konuştu.

Programa katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise köklü bir kurum olan Kızılay ile Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD)'nin birkaç projede bir araya gelmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

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