MHRS Randevu Sistemi Kararı Hekimlerin Özerkliğini Koruyor

Güncelleme:
Hekim Birliği Sendikası, MHRS üzerinden randevu uygulamasının hekimler tarafından belirlenmesi gerektiğini bildiren mahkeme kararının kesinleştiğini duyurdu. Karar, hekimlerin mesleki özerkliği açısından önemli bir anlam taşıyor.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, genel cerrahi uzmanı ve Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım tarafından açılan davada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) muayene aralığının ve yedek (ek) randevu uygulamasının hekim tarafından belirlenmesi gerektiğine ilişkin kararın, istinaf aşamasında da onanarak kesinleştiğini bildirdi.

Op. Dr. Çağlar Yıldırım'ın, "MHRS ile on dakika arayla iki hastaya randevu verilmesi işlemi"ne karşı, MHRS üzerinden kendisi adına verilen randevular arasındaki sürenin on dakikadan daha az olmaması ve ek (yedek) randevu açılmaması talebiyle yaptığı başvuru, Sağlık Bakanlığı tarafından zımnen reddedildi. Yıldırım, bunun üzerine idare mahkemesinde dava açarak, "MHRS ile on dakika arayla iki hastaya randevu verilmesi işlemi"nin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Hekim Birliği Sendikası'ndan yapılan açıklamada, İdare Mahkemesi'nin, "MHRS ile on dakika arayla iki hastaya randevu verilmesi işlemi"nin yürütmesinin durdurulması ve MHRS muayene aralığının ve yedek (ek) randevu uygulamasının hekim tarafından belirlenmesi gerektiğine ilişkin kararının, istinaf aşamasında da onanarak kesinleştiği bildirildi.

"Karar, tüm hekimler için emsal niteliğinde"

Hekim Birliği Sendikası açıklamasında, kararın, hekimlerin mesleki özerkliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu duyurdu. Kararda, hekimin 10 dakikanın altında hasta bakmasının zorunlu tutulamayacağı, hekimin onayı olmaksızın yedek/ek randevu tanımlanamayacağı, muayene süresi, çalışma cetveli ve klinik işleyişinin hekimin belirlediği plana göre yürütüleceği, idarenin aksi yönde somut bir kanıt sunamaması nedeniyle işlemin hukuka aykırı bulunduğu belirtildi.

Sendika, bu kararın hekimlik onurunu, bilimsel çalışma süresini ve insani çalışma koşullarını doğrudan ilgilendiren bir hukuk zaferi olduğunu kaydetti. Sendikanın açıklamasında, kararın tüm hekimler için emsal niteliğinde olduğu vurguladı.

Hekim Birliği, sağlık yöneticilerine, başhekimliklere ve il sağlık müdürlüklerine, kararın gerekliliklerini görmezden gelmemeleri, hekimlerin belirlediği süre ve çalışma planlarına müdahale etmemeleri ve yedek randevu uygulamasını yalnızca hekimin onayı ile yürütmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca tüm hekimlere, muayene aralığını kendileri belirlemeleri, gerekçesiz ek randevu taleplerini kabul etmemeleri ve hukuki süreçlerde yanlarında olunacağı bildirildi. Sendika açıklamasında, "Hekimlik bilimdir; hız yarışı değildir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
