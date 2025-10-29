Haberler

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan Vatandaşlarla Buluşma Programları

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' programları ile vatandaşlarla bir araya gelerek milli birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. İlçe Başkanı Kadir Taşçı, bu çalışmaların milletin huzuru ve devletin bekası için yapıldığını ifade etti.

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" programlarını sürdürerek vatandaşlarla buluşuyor.

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milli birlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği programlarda parti mensupları, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar vatandaşlarla bir araya geliyor.

Programlar dahilinde hane ziyaretlerinin dışında, Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, spor kulüpleri ve kanaat önderleriyle buluşularak milli birlik ve dayanışma örneği sergileniyor.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlık sebebinin milletin huzuru ve devletin bekası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle atılan her adım, yarınlarımızı daha güçlü kılmak içindir. Milletimiz neredeyse, biz oradayız. Milletimizin kaygısını anlamaya, sıkıntısını paylaşmaya geliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı olarak milletimizin her ferdine ulaşmak gayretindeyiz. 'Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak' diyerek her bir hemşehrimizin derdiyle dertleniyoruz. Bizim davamız terörsüz, huzurlu, güçlü bir Türkiye'dir."

Taşçı, samimi bir gayretle yürütülen saha çalışmalarını sadece bir siyasi faaliyet değil, bir vatan görevi, bir millet davası, bir gönül seferberliği olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
