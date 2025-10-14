Haberler

MHP Muğla İl Başkanı Demirel, Seydikemer Belediye Başkan Vekili Yanatma'yı Ziyaret Etti

MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Seydikemer Belediye Başkan Vekili Zeki Yanatma ile ilçedeki projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Seydikemer Belediye Başkan Vekili Zeki Yanatma'yı ziyaret etti.

Yanatma ile bir araya gelen Demirel ve beraberindeki heyet, ilçede devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Demirel'e teşekkür eden Yanatma, Seydikemer'e kazandırılacak hizmetlerde birlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
