MHP'li Üye CHP'li Üyeye Hakaret Etti, Şikayet Edildi

Samsun'da İlkadım Belediye Meclisi'nin toplantısında MHP'li üye Cemalettin Kola, CHP'li üye Hatice Çakır'a hakaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şikayetin yapıldığını açıkladı.

Samsun'da İlkadım Belediye Meclisi'nin toplantısında MHP'li üye Cemalettin Kola, "Ben Cumhuriyet Kadınıyım" şiirini okuyan CHP'li üye Hatice Çakır'a tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Çakır, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadır. Hakaret suçu, kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmiştir. Toplantıya ilişkin görüntü, ses kayıtları ve meclis tutanakları ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Samsun'da İlkadım Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Hatice Çakır, meclis toplantısında "Ben Cumhuriyet Kadınıyım" şiirini okuduğunu, Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesinin CHP'li üye Çakır'a hakaret ettiğini belirtti. Nazlıaka'nın konu ile ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA ŞİKAYETTE BULUNULMUŞTUR"

"Hatice Çakır, İlkadım Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çakır, belediyenin 1 Kasım 2023 tarihli toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına 'Ben Cumhuriyet Kadınıyım' şiirini okumuştur. MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola, Çakır'ın onuruna ve saygınlığına saldırı niteliğinde, 'terbiyesiz kadın, terbiyesiz, ahlaksız, baldırınızı da açın, mini etek de giyin' sözlerini sarf ederek bağırmıştır.

Çakır, 5237 Sayılı TCK'nın 6. maddesinin c fıkrasında tanımlanan kamu görevlisi sıfatını taşımaktadır. Hakaret suçu, kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmiştir. Toplantıya ilişkin görüntü, ses kayıtları ve meclis tutanakları ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulmuştur.

Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir. MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola, hukuk düzeninde yaşadığımızı yok saymaktadır. 'Mini etek de giyin, baldırınızı da açın' diyerek, kadınların yaşam tercihlerine müdahale etmeye çalışmaktadır. Kadınlar ne giyeceğini, bu zihniyete soracak değil. Kamu görevini icra etmesi gereken ve bu makama uygun davranması gereken zat, haddini bilsin. Yasal süreç başlatıldı. Kendisi ile yargı önünde hesaplaşacağız."