Haberler

MHP Kilis İl Teşkilatı Feshedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini ve il başkanlığına Ercan Akdemir'in atandığını duyurdu.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildiğini açıkladı. Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilatında değişikliğe gidildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organlarının tüzüğün ilgili maddesi uyarınca feshedildiğini belirtti.

Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Kilis İl Başkanlığı görevine yeni atama yapıldığını bildiren Yalçın, göreve Ercan Akdemir'in getirildiğini açıkladı.

Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır."

Kaynak: ANKA
'Grup toplantısı' restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi

Kavga büyüyor! Özel de açıklama yaptı, aynı saati verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!
Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri belli oldu! İşte Türkiye'ye verilen oran

Dünya Kupası'nın favorileri belli oldu! İşte Türkiye'ye verilen oran
Baltayla önce eniştesi ve arkadaşına, sonra durakta bekleyen kadına saldırdı

Yürürken bir anda eline aldı, eniştesi ile arkadaşına dehşeti yaşattı
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi

Hepsi, lüks otelde ele geçirildi
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan Aziz Yıldırım için tartışılan karar
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor