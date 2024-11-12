MHP Kayseri İl Başkanlığı Yeni Yönetimi Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığının yeni yönetimi, Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde kurban keserek çalışmalara başladı. İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 40 kişilik Başkanlık Divanı ile Kayseri'de hizmetlerle iz bırakacaklarını söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığının yeni yönetimi, Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, türbe önünde kurban kesilerek, yeni yönetimin çalışmasına start verildi.
Nüfus yoğunluğunu ve yönetimin gücünü değerlendirerek Başkanlık Divanı'nı 40 kişiden oluşturduklarını belirten İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri'nin sokaklarında emekleri ve hizmetleriyle iz bırakacaklarını kaydetti.