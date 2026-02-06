MHP'den 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması
MHP, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.
MHP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.
Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve dualarla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel