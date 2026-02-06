Haberler

MHP'den 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
MHP, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

MHP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve dualarla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
