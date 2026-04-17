MHP İstanbul İl Başkanı Yılmaz yönetim kuruluyla ilk toplantısını yaptı Açıklaması

"MHP il teşkilatı olarak gece uyumadan, gündüz yorulmadan var gücümüzle Genel Başkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için çalışacağız"

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partisinin il başkanlığında yeni il yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, kendisini bu göreve getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini söyledi.

MHP İstanbul İl Başkanlığının onurlu ve gururlu bir görev olduğunu, hem kendisine hem il yönetimine ağır bir sorumluluk yüklendiğini dile getiren Yılmaz, "Hepinizin bilmesini isterim ki bu sorumluluğu taşıyacak güce, iradeye ve azme sahibim. Biz İstanbul'da 6 Nisan'dan bugüne kadar teşkilatımızın çeşitli kademeleriyle, milletvekillerimizle, MYK üyelerimizle, partimizin kanaat önderleriyle istişare edip, her biri birbirinden kıymetli 81 il yönetim kurulu üyesini tespit etmiş ve bunun onayını da Genel Başkanımızdan almış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesimiyle buluşacaklarını, İstanbul'daki farklılıkları zenginlik olarak göreceklerini kaydeden Yılmaz, ortak hedeflerde, ötekisi olmayan bir İstanbul için mücadele edeceklerini vurguladı.

İstanbul'un bugün olduğu gibi sahipsiz ve kimsesiz olmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "İstanbul şehri kaderine terk edilmemeli. Dünyanın en büyük iki imparatorluğunun başkenti olan, adına şiirler ve kitaplar yazılan evliyalar şehri İstanbul kaderine terk edilemez, kimsesiz ve yalnız bırakılamaz. Bu minvalde bizler MHP il teşkilatı olarak gece uyumadan, gündüz yorulmadan var gücümüzle Genel Başkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için çalışacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Yılmaz toplantıdan önce Topkapı Mezarlığı'nda eski MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı'nın kabrini ziyaret etti.

Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Fatih Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazına da katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz

Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
'Kocamla birliktesin' deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı

Görüntü Türkiye'den! Kadınların erkek kavgası sürpriz sonla bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek

Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı

Hayattan koparılan Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı