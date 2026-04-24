MHP Gemerek İlçe Teşkilatı, kurum ziyaretlerinde bulundu

MHP Gemerek İlçe Teşkilatı, ilçede bulunan kamu kurumlarını ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Bülent Acar, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Dinçsoy ve parti yönetimi, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak ve İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran'a ziyarette bulundu.

Ziyarette ilçenin genel durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Acar, yaptığı açıklamada, "İlçe teşkilatı olarak ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Kurumlar arası diyalog ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlayacağız." dedi.