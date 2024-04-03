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MHP'den Karaisalı Belediye Başkanı Seçilen Bekir Şimşek Göreve Başladı

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Mhp'den Karaisalı Belediye Başkanı seçilen Bekir Şimşek, görevine başladı.

Şimşek, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçerek görevi devraldı.

Şimşek, AA muhabirine, Karaisalı'da ayrımcılık yapmadan herkese eşit şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Makam odasının kapısını söken Şimşek, kapısının tüm hemşehrilerine açık olduğunu kaydetti.

Törene, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Bekir Şimşek Karaisalı MHP Politika Güncel Haberler

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