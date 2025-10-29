MHP'den Alaçam'da 'Hayırlı Günler Komşum' Temalı Ziyaret

MHP Genel Merkezi tarafından hayata geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Alaçam ilçesinde ziyaret gerçekleştirildi.

MHP Alaçam İlçe Başkanlığı tarafından Toplu Mahallesi'nde düzenlenen sohbet toplantısına Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, Toplu Mahallesi Muhtarı Ahmet Süer ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Derdiniz derdimizdir" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi.