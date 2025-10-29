MHP'den Alaçam'da 'Hayırlı Günler Komşum' Temalı Ziyaret
MHP Genel Merkezi'nin başlattığı 'Hayırlı günler komşum' temalı ziyaretler kapsamında Alaçam ilçesinde bir toplantı düzenlendi. Toplu Mahallesi'nde yapılan sohbet toplantısında, mahalle sakinlerinin talepleri dinlenirken, mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelindi.
MHP Alaçam İlçe Başkanlığı tarafından Toplu Mahallesi'nde düzenlenen sohbet toplantısına Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, Toplu Mahallesi Muhtarı Ahmet Süer ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
"Derdiniz derdimizdir" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel