MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı Yeni Üye Kayıtlarına Devam Ediyor

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının yeni üye kayıtları devam ediyor.

İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, gazetecilere, partinin kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Beypazarı'nda her alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Orhan, "Öncelikli olarak üye kayıtlarımız sürüyor. Partimize üye olan kardeşlerimiz, bizi daha da güçlü kılmaktadır." dedi.

Orhan, MHP'nin yurt genelinde olduğu gibi Beypazarı ilçesinde de siyasi güvenin adresi olduğunu kaydetti.