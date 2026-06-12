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MHP Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatı feshedildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğü kapsamında Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatlarının feshedildiğini, yerlerine Ali Önat ve Selçuk Aslancan'ın atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHP Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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