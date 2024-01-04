MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Adana'nın Zafer Bayramı'nı kutladı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında Adana'nın Milli Mücadele tarihinde çok değerli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Adana için 5 Ocak'ın önemli olduğunu ifade eden Kanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Her yıl 5 Ocak tarihinde, işgalcileri kovmanın sevinciyle haklı olarak kutlamalar yapıyoruz. Ancak, bu yıl bu vesileyle, sıradanlık kazanan bir hatayı düzeltmek gerektiğini ifade etmek istiyorum. Adına '5 Ocak Kurtuluş Bayramı', '5 Ocak Kurtuluş Günü' denilerek idrak ettiğimiz 5 Ocak günlerindeki kutlama ve anma faaliyetlerimizin, bundan sonra '5 Ocak Adana'nın Zafer Bayramı', '5 Ocak Zafer Günü' olarak ifade edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Adana'mızın Zafer Bayramı kutlu olsun."