MHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk Bayrağı Dağıttı

MHP Havza İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, bağımsızlığın önemine vurgu yaparak bayrakların millî değerlerin simgesi olduğunu belirtti.

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve beraberindeki ilçe yöneticileri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kevser Cami çevresinde bayrak dağıtımı gerçekleştirdi.

Yüksel, 30 Ağustos zaferinin önemine işaret ederek, "Türk milleti, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini var gücüyle tüm dünyaya haykırmış ve Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu kalacağının mührü vurulmuştur. Bizlerde bu anlamlı günde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtarak perçinleştirmek istedik. Milli bayramlardaki hassasiyetimizi duygularımızı göstermek amacıyla bayraklarımızı asalım sahip çıkalım. Bu bayrak var ise biz varız. Bu bayrak varsa esnaflar var, eğer bu bayrak varsa Türk milleti var." diye konuştu.

