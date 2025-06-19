MFÖ'nden Duygusal Veda: 'En İyiler Akustik, Vol. 2' Yayınlanıyor

MFÖ grubu, yarım asrı aşan dostluklarına ve sanat yolculuklarına saygı duruşu niteliğindeki veda albümü serilerinin ikincisi ile dinleyicileriyle yarın yeniden buluşuyor.

Poll Production'dan yapılan açıklamaya göre, "MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 2" albümü, Özkan Uğur'un vefatından kısa bir süre önce Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte tamamlandı.

Dinleyicilerin beğenisini kazanan "MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1" albümünün hemen ardından gelen ikinci akustik albümde "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Ele Güne Karşı", "Mecburen", "Psikopatım", "Bodrum", "Yalnızlık Ömür Boyu", "Hep Yaşın 19" ve "Ah Bu Ben", "Olduramadım ve Tam Ortasındayım"ın arasında olduğu unutulmaz parçalar bulunuyor.

Albümün ilk akustik video klibi, "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da" şarkısına olacak.

"MFÖ En İyiler Akustik, Vol 2" albümü, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yarın tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacak.