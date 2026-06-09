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Şişli'de 10 Yıl Önce Öldürülen Aynur Kanbur Cinayetine İlişkin 3 Şüpheli Yakalandı

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Şişli'de 2016 yılında öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'kasten öldürme' suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 24.03.2016 günü Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aynur Kanbur'un (49) ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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