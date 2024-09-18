Mevlidi Nebi Haftası Programı Yeşilyurt'ta Düzenlendi

????? Yeşilyurt Müftülüğü ve Anadolu İmam Hatip Müdürlüğü işbirliği ile Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Düğün Salonu'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kuran tilaveti, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler ve çeşitli ilahiler söylendi.

Programa konuşmacı olarak katılan Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünden Doç.Dr. İlyas Uçar, "Peygamberimiz ve şahsiyet" konulu konferans verdi.

Düzenlenen programa, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

Program sonunda İlçe Müftülüğünce katılımcılara ikramlarda bulunuldu.???????