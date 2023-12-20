Mevlana'nın 750. Vefat Yılında Tasavvuf Konseri

Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Vuslat 750' başlıklı tasavvuf konserinde Ahmet Özhan ve Hakan Aysev sahne aldı.

Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 750'nci yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Hazreti Mevlana merkez konulu "Vuslat 750" başlıklı tasavvuf konseri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, İhsan Özer yönetimindeki Metropolitan Orkestrası eşliğiyle Ahmet Özhan ve Hakan Aysev sahne aldı. Konserde ayrıca Ayasofya Hafızları Topluluğu ile İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da performans sergiledi.

70 kişilik bir kadronun sahnede olduğu gecede, ses ve ışık gösterileri de sunuldu.