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Mevlana'nın 22. Kuşak Torunları Edirne Valisi'ni Ziyaret Etti

Mevlana'nın 22. Kuşak Torunları Edirne Valisi'ni Ziyaret Etti
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Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunları, Muradiye Mevlevihanesi Yeniden İhyası Temel Atma Töreni dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan da yer aldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunları Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Mevlevihanesi Yeniden İhyası Temel Atma Töreni dolayısıyla kente gelen Mevlana'nın 22. kuşak torunlarından Esin Çelebi Bayru, kardeşi Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi Sezer'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan da yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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