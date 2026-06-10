Haberler

Avcılar'da metruk binadaki yangın kepçe operatörünün müdahalesiyle söndürüldü

Avcılar'da metruk binadaki yangın kepçe operatörünün müdahalesiyle söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan metruk bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye gelene kadar bir kepçe operatörünün toprak dökmesiyle söndürüldü. O anlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan metruk binanın zemin katında çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesine rağmen söndürülemeyince bir kepçe operatörünün toprağı alevlerin üzerine dökmesiyle söndürüldü. O anlar bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Cihangir Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak henüz yıkılmayan binanın zemin katında çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan malzemelerin tutuşması sonucu başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler bahçe hortumlarıyla yangına müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. Ancak alevlerin hortumla söndürülememesi üzerine, birkaç bina ilerideki inşaat alanında çalışan bir kepçe operatörü olay yerine geldi. Operatör, kepçeyle aldığı toprağı yanan alana dökerek alevleri büyük ölçüde kontrol altına aldı. Daha sonra kepçe yardımıyla birinci kattaki duvarların bir bölümü yıkılarak yanan malzemelerin üzerine indirilerek yangın tamamen söndürüldü. Çevrede yaşayanlar o anları izlerken yaşananlar bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Mourinho'dan Ali Koç'u delirtecek Aziz Yıldırım hamlesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı

Yıllar süren hasret resmen sona erdi!

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
Cinayetten dram çıktı! 15 yaşında öldürülen Erdem'in hikayesi yürek dağladı

Cinayetten dram çıktı! Daha 15 yaşındaydı...
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadılar

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadı