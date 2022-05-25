Metruk binada otomatik tüfek ele geçirildi - Haberler

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde metruk bir binanın müştemilatında yapılan aramada, 2016 yılında kentte, hendek- barikat eylemlerinde teröristlerce kullandığı değerlendirilen otomatik tüfek ile 347 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dargeçit ilçesinde metruk bir binada arama yapıldı. Aramada, binanın müştemilatında 2016 yılında kentte gerçekleştirilen 'Hendek' operasyonlarında kullanılan mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada otomatik tüfek, 347 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.