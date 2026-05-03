Metrohan'da geleneksel Japon müziği konseri düzenlendi

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde, Japon flütü shinobue ve kanunu koto kullanılan "Geleneksel Japon Müziğinin Gizemli Yankıları" konseri gerçekleştirildi.

Koto sanatçısı Atsuko Suetomi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da Japon müziğini ve enstrümanları tanıtmayı amaçladıklarını, konserde Japon eserlerinin yanı sıra Türk parçalarına ve anime müziklerine de yer verdiklerini söyledi.

Shinobue sanatçısı Rika Ohno ise geleneksel enstrümanlarla yeni eserler üretmenin özen gerektirdiğini belirtti.

Ohno, Japon enstrümanlarının kendine özgü bir ses yapısına sahip olduğunu, yeni besteler yapılırken bu yapının korunmasına dikkat ettiklerini dile getirdi.

Michio Miyagi'nin "Bahar Denizi" eseriyle başlayan konserde, Tadashi Yanada ve Ryutaro Hirota'nın "Çaylak/Kumsaldaki Serçeler", Hiroyuki Koinuma'nın Japon flütü için solfej çalışması, Tadao Sawai'nin "Rikkagensou" ve Joe Hisaishi'nin "Carrying You" eserleri seslendirildi.

Ayrıca "Ceddin Deden" marşı ile "Üsküdar'a Gider İken" şarkısı da Japon enstrümanlarıyla icra edildi.

Konserin ikinci bölümünde ise Ohno'nun bestesi "Geçmişe Doğru", "Harabe Kalede Ay Işığı" ve Japon halk şarkısı "Sakura" müzikseverlerin beğenisine sunuldu.