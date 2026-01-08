Haberler

Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Dem Parti: Gerçeğin Sesi Olan ve Kalemini Ezilenlerden Yana Kullanan Gazetecileri Unutmayacağız

Güncelleme:
DEM Parti, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının önemine vurgu yaparak, özgür basın emekçilerini saygı ile anmıştır.

(ANKARA) - DEM Parti'den gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yapılan açıklamada, "Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünün sembolü olan Metin Göktepe şahsında, gerçeklerden taviz vermeyen, ezilenlerin sesi olarak yaşamını yitiren tüm özgür basın emekçilerini saygı ve sevgiyle anıyoruz" denildi.

DEM Parti'den, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçeğin sesi olan ve kalemini ezilenlerden yana kullanan gazetecileri unutmayacağız. Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, bundan 30 yıl önce Ümraniye Cezaevi'nde katledilen siyasi tutsakların cenaze törenini takip ederken, 8 Ocak 1996 tarihinde polisler tarafından gözaltına alındı ve işkence ile katledildi. Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünün sembolü olan Metin Göktepe şahsında, gerçeklerden taviz vermeyen, ezilenlerin sesi olarak yaşamını yitiren tüm özgür basın emekçilerini saygı ve sevgiyle anıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
