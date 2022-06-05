Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi - Haberler

İZMİR'in Konak ilçesinde otomobilide seyir halindeyken uzun namlulusu silaha düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden, 'Dobo Metin' lakaplı Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan (49) toprağa verildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Göztepe'den Konak yönüne seyir halinde olan, 'Dobo Metin' lakaplı Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz'un (53) içerisinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Arslan ve Oğuz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Arslan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin Arslan hayatını kaybederken, Mehmet Ali Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Metin Arslan'ın FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Bostanlı Camisi'nde okunan selaya müdahale etmek isterken, kendisine engel olan çıkan kavgada Ali G.'nin (43) yaralanması ile ilgili yargılandığı ve 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Uzun süre cezaevinde kalan Arslan'ın pandemi döneminde tahliye edildiği anlaşıldı. Ayrıca Arslan'ın, Gezi Parkı eylemleri sırasında da polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı saptandı.