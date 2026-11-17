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Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Nevşehir, Kayseri ve Sinop çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'da fırtına, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Perşembe günü havanın parçalı ve çok bulutlu olması; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz kıyıları (Samsun hariç) ile Adana, Osmaniye, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara (Çanakkale hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: AA