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Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın yurdun iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu, Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Rüzgarın pazar günü Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden saatte 50-90 kilometre hızla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Pazartesi Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Salıdan itibaren İç Anadolu'nun doğusunda da görülmesi beklenen kar yağışının, ilerleyen günlerde Doğu Anadolu genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında pazartesi ve salı da etkisini sürdürecek rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA