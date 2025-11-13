Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, yağışların bu gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayarak, 14 Kasım Cuma günü Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra ise 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Uyarıda, kuvvetli yağışların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına yol açabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Buna göre uyarının geçerli olduğu tarih aralığı ise 14 Kasım 2025 saat 00.00 – 15 Kasım 2025 saat 08.00 arası.

Meteoroloji, olumsuzluklara karşı sellerden korunma ve don tehlikesine karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme bağlantılarını da paylaştı.