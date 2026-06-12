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Yurdun bazı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın başta Çanakkale, Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Adana olmak üzere 20'ye yakın ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, heyelan ve hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Çanakkale ve Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın sabah saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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