Avukat Hatice Kocaefe için meslektaşlarından basın açıklaması

Bursa'nın Gürsu ilçesinde önceki gün icra takibi başlattığı borçlu H.Ç. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hatice Kocaefe için meslektaşları, Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Gaziantep Baro Başkanı Bülent Duran, Giresun Baro Başkanı Soner Karademir, Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, Kocaeli Baro Başkanı Caner Karakadılar, Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu ve Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun katıldı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Baro Başkanı Öztosun, yaşanan olay nedeniyle meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade ederek, "Adet olduğu üzere yayımlanan başsağlığı mesajları, yapılan basın açıklamaları artık acımızı hafifletmiyor. Açıkça ifade ediyoruz ki artık 'Başımız sağ olsun' diyemeyeceğimiz bir noktadayız. Her bir avukat cinayetinin bir 'toplumsal ders' olmasını beklerken, artan şiddet bizden bir parça daha koparmaya devam etmekte, ülke genelinde giderek yaygınlaşan silahlanma, şiddeti meşrulaştıran ve bundan beslenen anlayış, yalnızca toplumun en savunmasız kesimlerini değil, dün çocuklarımızı, bugün ise meslektaşlarımızı hedef almaktadır. Meslektaşımız Avukat Hatice Kocaefe de avukatı müvekkili ile özdeşleştiren karanlık ve sapkın bir anlayışın sonucu olarak, silahın sağladığı cüretle katledilmiştir" dedi.

'BU MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da açıklamasında, "Süreci takip edeceğiz. Sanıkların da en ağır cezayı almalarını sağlayacağız. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Çünkü bu konu maalesef ki münferit bir olay değil. Bir rastlantı değil. Hatice tesadüfen oradan geçmiyordu. Önüne pusu kurdular. Bir hukuki uyuşmazlığın tarafı olan borçlusu, sırf bir hukuki işlem gerçekleştirdiği için 26 yaşında gencecik savunmasız bir avukatı kurşun yağmuruna tuttu. Buna münferit bir olay diyemeyiz. Buna bir tesadüf, 'O gün oradan geçmeseydi' diyemeyiz" dedi.

'KANUN TEKLİFLERİNİ ARTIK LÜTFEN HAYATA GEÇİRİN'

Yıllardır Barolar Birliği olarak uyarılar yaptıklarını söyleyen Sağkan, "Avukatlar, özel yaşantınızda, aile yaşantınızda, ticari yaşantınızda aldığınız kararların sorumlusu değildir. Avukatlar, bu memleketlerin içerisinde bulunduğu ağır ekonomik krizin hiç ama hiç sorumlusu değildir. Buradan kamu otoritesine seslenmek istiyorum. Yıllardır devam eden sistematik savunma makamına dönük saldırıların artık toplumda ne noktaya geldiğinin lütfen farkına varın. Baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin yıllardır avukata ve yargı görevlilerine yönelik saldırıların engellenmesi için sunduğu kanun tekliflerini lütfen artık hayata geçirin" ifadelerini kullandı.

KENT MEYDANINA YÜRÜDÜLER

Açıklamaların ardından avukatlar, sloganlarla Adliye Sarayı'ndan Kent Meydanı'na yürüdü. Burada öldürülen avukatlar için saygı duruşunda bulunan avukatlar, bir süre sonra sessiz olarak dağıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı