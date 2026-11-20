Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantin çalışanlarına hijyen eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantin ve yemekhanelerinde çalışanlara hijyen ve gıda güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde bulaşıcı hastalıklar ile gıda işletmelerinin özel hijyen şartları ve gıda güvenilirliği anlatıldı; eğitimlerin periyodik süreceği bildirildi.
Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul kantinleri ve yemekhanelerinde çalışanlara yönelik hijyen ve gıda güvenliği eğitimi düzenlendi.
Eğitimde, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri bulaşıcı hastalıklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ise gıda işletmelerinin özel hijyen şartları, gıda güvenilirliği ve insan sağlığının korunması konularında bilgilendirmede bulundu.
Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hijyen eğitimlerinin periyodik olarak devam edeceği, gıda güvenliği bilincinin ön planda tutulacağı bildirildi.
Kaynak: AA