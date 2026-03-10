Haberler

Merzifon Belediye Başkanı Kargı, devam eden çalışmaları inceledi

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, ilçede yürütülen içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depolarının yenilenmesi çalışmalarını yerinde inceledi. Proje, 50 yıllık içme suyu altyapısını güncelleyerek, Merzifon'un su altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, ilçede yürütülen içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depolarının yenilenmesini kapsayan proje çalışmalarını sahada inceledi.

Yunus Emre Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Kargı, yetkililerden bilgi aldı.

Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzifon tarihinin en kapsamlı ve en yüksek maliyetli içme suyu yenileme projesinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

İlçedeki yaklaşık 50 yıllık içme suyu şebekesinin proje kapsamında yenileneceğini belirten Kargı, "Çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürdüğümüz projemizde yaklaşık 50 kilometrelik boru hattı döşemesini tamamladık. Yunus Emre Mahallemizde ilk abone bağlantımızı yaptık. Yeni şebekeden ama mevcut depolarımızdan ilk suyumuzu hemşehrimizin evine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

Kargı, en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak Merzifon'u daha sağlıklı ve güçlü bir altyapıya kavuşturacaklarını ifade tti.

Kargı, daha sonra pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
