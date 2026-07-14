Amasya'da ahırın gübreliğine sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ahırın gübreliğine sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin özel kurtarma aracıyla yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde ahırın gübreliğine sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nusratiye Mahallesi Hacı Hamdi Basmacı Sokak'ta bir yavru köpeğin büyükbaş hayvan ahırının gübreliğine sıkıştığı görenler, durumu Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin özel kurtarma aracıyla yürüttükleri çalışma ve yavru köpeğin kurtarılma anı yer aldı.