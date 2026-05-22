Merzifon'da gençlerin yaptığı ürünler sergilendi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlerin hazırladığı çini ve resim sergisi açıldı. Kaymakam Ahmet Karaaslan, sanatın gençlerin gelişimine katkısını vurguladı.
Merzifon Gençlik Merkezi'nde açılan sergide, gençlerin hazırladığı el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Kaymakam Ahmet Karaaslan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatın ve kültürel çalışmaların gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.
Gençlik Haftası'nı kutlayan Karaaslan, serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.
Serginin açılışına Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.