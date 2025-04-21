Merzifon'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Gerçekleşti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen turnuvada, öğrenciler çeşitli akıl ve zeka oyunlarında yeteneklerini ortaya koydu.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, turnuvayı ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Karaaslan, bu tür organizasyonların öğrencilerin stratejik düşünme, problem çözme, hızlı karar verme becerileri ve zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise bu tür etkinlikleri düzenleyerek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin zenginleştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.