Amasya'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm ekili arazi zarar gördü
Amasya'nın Merzifon ilçesi Gökçebağ köyünde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm ekili arazi zarar gördü.
Gökçebağ köyünde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 40 dönüm ekili arazi zarar gördü.
Kaynak: AA / Cihan Okur