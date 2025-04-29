İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye 2. dalga operasyonu! Çok sayıda kişi için tutuklama talebi
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi

Dilek İmamoğlu'na kötü haber! Ailesinden bir isim daha tutuklanabilir
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önleme 2 gözaltı kararı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i Ziyaret Etti

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir ile bir araya geldi. Ziyarette, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba ve Hamamözü İlçe Başkanı Sedat Bağ da bulundu. Başkan Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret etti.

Ziyarette, Kargı'ya Cumhuriyet Halk Partisi Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba ve Hamamözü İlçe Başkanı Sedat Bağ da eşlik etti.

Başkan Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için misafirlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.