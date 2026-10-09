Haberler

Merz, Schröder'in Putin'in doğum günü kutlamasına katılmasını ahlaka aykırı buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hükümet Sözcü Yardımcısı Meyer, Merz'in Schröder'in Putin'in doğum günü kutlamasına katılmasını 'tam anlamıyla ahlaka aykırı' bulduğunu bildirdi. Maliye Bakanı Klingbeil ziyareti 'kabul edilemez' derken, SPD'li Ott görüntülerin Rus propagandasına hizmet ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, eski Başbakan Gerhard Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü kutlamasına katılmasına tepki gösterdiği bildirildi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Merz'in, Schröder'in Putin'in doğum günü kutlamasına katılmasını "tam anlamıyla ahlaka aykırı" bulduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan Putin'in sorumlu olduğunu vurgulayan Meyer, Putin'in emirlerinin her gün sivillerin ölmesine, yaralanmasına ve ailelerin parçalanmasına yol açtığını ifade etti.

Meyer, Başbakan Merz'in Schröder'in ziyaretine "derin bir öfkeyle" tepki gösterdiğini aktardı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil de Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Schröder'in ziyaretini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Klingbeil, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız bir saldırı savaşı yürüttüğünü ve Ukrayna halkına büyük acılar yaşattığını belirtti.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılacak seçimlerde SPD'nin başbakan adayı Jochen Ott da Schröder'in ziyaretini eleştirdi.

Savaşı sona erdirmek için diplomatik girişimlere ihtiyaç duyulduğunu ve Schröder'in bu süreçte rol oynayabileceğini belirten Ott, ziyaretten yansıyan görüntülerin çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Ott, söz konusu görüntülerin barış çabalarından çok Rus propagandasına hizmet ettiğini kaydetti.

Gerhard Schröder, 7 Ekim Çarşamba günü Putin'in 74. doğum günü dolayısıyla Kremlin'de düzenlenen kutlamaya katılmıştı.

1998-2005 yıllarında Almanya Başbakanı olarak görev yapan 82 yaşındaki Schröder, Putin ile yakın ilişkileri ve Rus enerji şirketleriyle bağlantıları nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı

Yasa dışı bahis gelirlerine "bağış" kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü markaya mühür! 365 gün süren protesto sonuç verdi
Başkentte alarm! Halka 'Kış gelmeden şehri terk edin' uyarısı

Halkı açık açık uyardılar: Kış gelmeden şehri terk edin