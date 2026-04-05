Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Tarsus Şelalesi'ne giren 18 yaşındaki Kerem Batu K.'yı bulmak için yürütülen arama çalışmalarında 30 kişilik ekip ve sağlık personeli görev alıyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Çağlayan Mahallesi'nde dün Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu K. için yürütülen arama çalışmalarında polis, itfaiye ve sahil güvenlik personelinden oluşan 30 kişilik ekip yer alıyor.
Ekip, şelalenin aktığı Berdan Baraj Gölü ve kıyısında inceleme yapıyor.
Bölgede sağlık personeli ve ambulans da hazır bekletiliyor.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz