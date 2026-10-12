Mersin Silifke'de sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı, müze de etkilendi

Mersin Silifke'de sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı, müze de etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı; Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi de su altında kaldı. Yollarda mahsur kalan sürücüler bulunurken MESKİ ekipleri müze ve çevresinde su tahliyesi için çalışma başlattı.
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.
İlçede sabah başlayan sağanak yüzünden bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Zemin kattaki ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü yağışta, Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı.
Su birikintilerinin olduğu yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri mahsur kaldı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.