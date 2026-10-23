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Silifke'de iş hanından kopan cam, sohbet eden kadının yanına düştü! O anlar kamerada

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Silifke'de iş hanından kopan cam, sohbet eden kadının yanına düştü! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Silifke'de iş hanından kopan cam, sohbet eden kadının yanına düştü! O anlar kamerada
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş hanının dış cephesindeki cam, bilinmeyen bir nedenle yerinden koparak sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden kadının hemen yanına düştü. Kadının yara almadan kurtulduğu olayda yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki iş hanının dış cephesindeki cam, sokakta bekleyen kadının yanına düştü. Kadının yara almadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

BİLİNMEYEN NEDENLE YERİNDEN KOPTU

Olay, saat 14.00 sıralarında, Saray Mahallesi Sanatçılar 2'nci Sokak'ta meydana geldi. İş hanının dış cephesindeki cam, bilinmeyen nedenle yerinden kopup, o sırada sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden kadının yanına düştü. Kadın yara almazken, olay nedeniyle yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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